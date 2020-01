България е сред лидерите в света на фитнеса и през 2020 г.

Културата на здравословно и качествено хранене, спортуване и движение, която през последното десетилетие завладя света, ще продължи да е водеща и тази година. При това очакванията са тя да навлезе още по-мощно в ежедневието ни. Фитнесът отдавна не е само салон с уреди за упражнения и групови занимания по аеробика и каланетика – това е отживелица! Зад думата фитнес вече стоят много повече неща, които я превръщат в начин на живот, философия и дори „социален хъб“. Подходът на световни вериги като Equinox, Fitness First, Gold’s Gym и SNAP Fitness 24/7 е съсредоточен върху това да предлагат на своите клиенти не просто пространства за тренировки и релакс зони, а преживяване, което да компенсира липсите, продиктувани от забързания и динамичен живот в града.

