Феноменална Микаела Шифрин пренаписа историята на ските! (ВИДЕО)

По стечение на обстоятелствата рекордният успех дойде на същата писта, където през 2012-а 17-годишната тогава Микаела триумфира за пръв път в своята кариера. 11 години по-късно Шифрин изписа името си със златни букви в историята на ските.

🤩 Shiffrin in a world of her own! 🤩



😭 Mikaela Shiffrin stands by herself with the most World Cup wins and the emotions and celebrations show what this means to her 🇺🇸@MikaelaShiffrin pic.twitter.com/U9aSme6xZY