„Трябва да си хванем зайче“: Тайсън Фюри се връща на ринга, готов е за нов сблъсък с Усик

Бившият световен шампион по бокс в тежката категория Тайсън Фюри ще направи сензационно завръщане на професионалния ринг. Това разкри съветникът на саудитското кралско семейство Турки Ал-Шейх в една от социалните мрежи. Както е известно, Циганският крал сложи край на кариерата си преди около шест месеца, след като допусна второ поредно поражение от украинеца Олександър Усик. Сега обаче Фюри е готов за един последен двубой с абсолютния световен шампион.

Турки Ал-Шейх разкри, че е провел разговор с Тайсън Фюри, в който британецът го е уверил, че е готов отново да се качи на ринга. Това обаче ще стане през 2026 година. Саудитецът, който също така е и промоутър, намекна, че Циганският крал ще се изправи срещу Олександър Усик, след като използва една от обидите на Фюри по адрес на украинеца – заек.

„Циганският крал ще се завърне. Говорих с него и той ми даде дума, че ще бъде в Рияд през 2026 година. Трябва да си хванем зайче“, написа Турки Ал-Шейх.

The 'Gypsy King' will be back!!! I talked with him, and I have his word to have him in Riyadh Season in 2026 ... 🥊 We have a rabbit to hunt! 🐰🐇 pic.twitter.com/yhDVkoQD1f