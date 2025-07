Фотограф разби носа на новата голяма звезда във Формула 1 (ВИДЕО)

Формула 1 е един от най-опасните спортове в света. В някои части от пистите в надпреварата пилотите карат с над 300 км/ч, а това повишава значително риска от тежки катастрофи. Състезателите обаче са свикнали с опасностите на спорта и знаят как да намалят до минимум вероятността за инцидент. Въпреки това понякога те допускат грешки, които струват скъпо. Случва се обаче пилотите да пострадат без дори да са в болида.

Именно такъв е случаят с новата голяма звезда във Формула 1 Ландо Норис. 25-годишният британски пилот си тръгна с разбит нос след последното състезание на пистата „Силвърстоун“ в родината му. Норис, който кара за отбора на МакЛарън, триумфира в домашната надпревара за кеф на хилядите зрители по трибуните. След края на Гран При на Великобритания той поиска да покаже трофея на публиката, която вече се бе събрала на пистата.

Some absolute pillock has just jumped off the pit wall backwards & straight into Lando Norris' face, apparently cutting his nose, just as he was going up to celebrate with the Silverstone crowd with the trophy! pic.twitter.com/m2i8NxaMsV

Ландо тръгна към едно от загражденията, която делят пистата на „Силвърстоун“ от боксовете на отборите. Идеята на британеца бе да се качи на оградата и да вдигне трофея пред екзалтираните фенове. Там вече се бяха наредили фотографи, които снимаха привъrжениците. Точно преди Норис да тръгне да се катери по оградата, тя се счупи под тежестта на фотожурналистите и един от тях падна върху младата звезда и го удари с лакът в лицето.

lando: “long story.. but now i have two scars on my nose! one was lonely so now i got two. but its all part of the memories of silverstone”



