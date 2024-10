Гран При на Мексико: Спектакълът на Сайнц, наказанието на Верстапен и последното място на Перес

От първите секунди на старта до финалния тур, Гран При на Мексико се превърна в истински спектакъл на най-бързите пилоти. Карлос Сайнц записа вероятно последната си победа с отбора на Ферари, за да изстреля "Скудерията" на второто място в отборната надпревара, докато битката за титлата при пилотите предизвика нов епизод в съперничеството между Макс Верстапен и Ландо Норис. Нека видим най-интересното, което Формула 1 ни предложи в неделната вечер:

Спектакълът в Мексико започна още в първата обиколка

В събота Карлос Сайнц си осигури да стартира от полпозишън в комапнията на Макс Верстапен на 2-рото място. Трети се нареди Норис, последван от Шарл Льоклер и съотборниците в Мерцедес - Джордж Ръсел и Люис Хамилтън. Изненадващо партньорът на Норис в Макларън - Оскар Пиастри не можа да премине отвъд първата квалификация и стартира от 17-ата позиция. А може би не толкова изненадващо, местният любимец Серхио Перес от Ред Бул бе на 18-ото място.

Трикратният шампион Макс Верстапен направи страхотен старт и пое лидерството. Първите четирима се откъснаха безопасно, докато Юки Цунода от RB се заби в стената след контакт в колата на Алекс Албон от Уилямс, което беляза края на участието им. Перес пък получи наказание от 5 секунди за фалстарт.

Карлос Сайнц на върха

В 9-ата обиколка Сайнц направи забележителна атака срещу Макс Верстапен, за да си върне първата позиция, която впоследствие задържа, за да подпечата четвъртата си победа и може би последна с отбора на Ферари. Победата е първа за "Скудерията" в Мексико от 1990 г. насам. "Наистина исках да спечеля това състезание. Имах нужда от това. Бях си казал, че искам още една победа за Ферари и да го направя тук пред тази мега публика е невероятно", сподели испанецът, който в края на сезона напуска в посока Уилямс.

Наказание от 20 секунди за Верстапен!

В 10-ия тур дойде един от най-интересните моменти в състезанието. В пряк двубой за титлата, претендентите Макс Верстапен и Ландо Норис отново се оказаха под светлините на прожекторите. Британецът атакува своя съперник за второто място в спирането за четвърти завой. Подобно на ситуацията преди седмица, така и днес, Норис остана от външната страна в спирането за кривата, но този път беше по-напред от Макс във върха на завоя. Това означава, че Верстапен задължително трябваше да остави място на своя съперник, но той не го стори и отново се стигна до контакт между двамата, след които Норис напусна очертанията на трасето.

Последва агресивна атака от страна на Верстапен, която доведе до това и двамата да напуснат пистата, което пък позволи на Шарл Льоклер да се изкачи на втората позиция. Заради тези си две маневри Верстапен беше наказан с общо 20 секунди от стюардите. Това извади нидерландеца от борбата за победата, но той все пак успя да се изкачи до шестата позиция на края.

Перес срещу Лоусън: Битка за 15-ото място или за мястото в Ред Бул?

Две обиколки след фиаското на Верстапен, съотборникът му Перес пробва много агресивна атака срещу Лиам Лоусън от RB в спирането за четвърти завой, след което се стигна до контакт между двамата в петия завой. След него Перес загуби скорост и изостана на 2.7 зад новозеландеца до края на обиколката. В 19-а обиколка Перес отново се оказа гума до гума в комплекса от завои 4 и 5, този път със Строл.

Това беше само началото на един несполучлив следобед за Перес, който се бори в поредица от битки, за да си върне позициите, които спечели на старта (5), но в крайна сметка остана последният 17-и автомобил пред родни трибуни. Междувременно Фернандо Алонсо от Астън Мартин се оттегли с проблем с охлаждането и спирачките в 15-ата обиколка на рекордното си 400-о състезание във Формула 1.

Драма в заключителните етапи на надпреварата

В челото Сайнц поддържаше комфортна преднина от около 6.5 секунди пред съотборника си, който от своя страна постепенно губеше предимството си пред Норис. 22 тура преди финала Льоклер имаше предимство от по-малко от 4 секунди, което хвърли в 63-а обиколка след огромна грешка, която даде възможност на Ландо Норис да излезе на втората позиция, където и завърши.

Двойката на Мерцедес Люис Хамилтън и Джордж Ръсел завърши съответно четвърти и пети след оживена битка помежду им в заключителните етапи. Хаас добави още един добър уикенд на сметката си със 7-ото място на Кевин Магнусен и 9-ото на Нико Хюлкенберг, а Оскар Пиастри от се вмъкна между тях на 8-ата позиция. Пиер Гасли от Алпин взе последната точка.

Отзиви след края

За Верстапен отново се говореше цял следобед, като стюардите предприеха твърда линия срещу него за това, че принуди Норис да излезе от пистата след спорния предишен уикенд в Тексас, където това се изплати. "Уважавам Макс като пилот, но бях готов да очаквам подобно нещо, а това според мен не е много чисто каране", сподели Норис след края. Все още категоричен фаворит за титлата, Верстапен пък звучеше безгрижно и безпощадно. "Най-големият проблем, който имам, е, че днес беше лош ден по отношение на състезателното темпо", каза той.

Какво следва?

Така Норис намали преднината на трикратния световен шампион от 57 на 47 точки четири състезания преди края на сезона. Междувременно Макларън остана начело в класирането при конструкторите, но само на 29 точки от Ферари. За най-бързите пилоти предстои надпревара за Голямата награда на Бразилия, която ще се проведе идния уикенд от 1 до 3 ноември в Сао Пауло.

ОЩЕ: Макларън и Ред Бул се карат, Ферари печели? Интригата във Формула 1 се завърза