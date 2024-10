Моментът, който промени битката за титлата във Формула 1: Защо Норис беше наказан, а Верстапен не?

След едномесечна пауза Формула 1 се завърна миналия уикенд за първия от последните шест състезателни уикенда за сезон 2024 с Гран при на САЩ. Ферари си осигури двойна победа, като Шарл Льоклер водеше от старта до финала пред съотборника си Карлос Сайнц, за да спечели третата си надпревара за сезона.

Към заключителните етапи на състезанието двамата основни претенденти за титлата - действащият шампион Макс Верстапен и британският пилот в редиците на Макларън - Ландо Норис, се движеха колело до колело, докато се бореха за третото място. Четири обиколки преди края Норис най-накрая успя да изпревари Верстапен в завой 12.

Но в битката за третото място те почти се сблъскаха, което доведе до излизането и на двамата от пистата. Навлизайки в завоя, Верстапен водеше пред Норис, но след инцидента именно Макларънът излезе на предна позиция. В крайна сметка стюардите наложиха наказание от 5 секунди на Норис за това, че е спечелил предимство извън пистата, което отреди последното място на подиума за Верстапен.

This is ridiculous. OK, Norris overtaking off track and gaining an advantage (+5 seconds).



But no penalty for Verstappen for going off track too?Why?



Also we had multiple penalties for driver inside "pushing opponent out of the track", so whats the difference? #USGP pic.twitter.com/4Q5tzaVr90