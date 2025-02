Гръм и трясък: Феноменални нови съчетания на грациите ни по художествена гимнастика (ВИДЕА)

На 15 февруари 2025 г. се проведе първото контролно по художествена гимнастика на националния ни отбор. Своите нови съчетания на четирите уреди представиха състезателките Деница Минкова, Яница Динева, Ивайла Горанова, Олександра Шалуева, Ева Брезалиева, Стилияна Николова, Дара Стоянова, Никол Тодорова и Дара Малинова. В състезанието все участие и турската гимнастичка Хатидже Емир. Ансамбълът също представи новите съчетания - с топки и обръчи и пет ленти.

Съчетанията

Феновете на българските гимнастички отбелязаха, че всички състезателки представиха много силни и оригинални композиции. Най-впечатляващите изпълнения бяха на Стилияна Николова с топка, бухалки и лента, както и Ева Брезалиева - с топка. По-рано от Българската федерация по художествена гимнастика представиха музикалния съпровод на Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Още: "Пас към миналото": Краят на руската хегемония и "диамантеният" триумф на България

Стилияна Николова

Съчетанията на Стилияна Николова са същински шампионски спектали. Обръчът е под звуците на "Mein Herr" на Уте Лемпер, издадена през 1987 година. Новото съчетание на Стилияна с топка очаквано е истински шедьовър, който тя играе с музиката на Grand Bal.

Феноменалното ново съчетание на Стилияна Николова с бухалки е същински спектакъл, изигран под звуците на Andries de Haan - "Earthquake" (Drums/Percussion) и "Kung Fu Performance - Yin Yang".

Още: Водеща съдийка в художествената гимнастика изгоря за 4 години - помогнала на "своя" да се класира за Париж 2024

Новото съчетание на Стилияна Николова с лента е с изключително оригинален завършек. За него гимнастичката и нейната треньорка Валя са избрали песента "She" в изпълнение на Daniel Boaventura.

Ева Брезалиева

Още: Стилияна Николова: Стоичков винаги повтаря, че сме българи и сме най-силните! (ВИДЕО)

Ева играе съчетанието с обръч под звуците на парчето "Hope"(Надежда) от петият студиен албум на американския рапър NF. Песента е разделена на две части- първата звучи лирично, а другата е по-драматична и ритмична.

Музикалният акомпанимент на топка, който тази година е избрала Ева е доста нестандартен и в същото време истинска класика. Това е парчето на Зукеро и Майлс Дейвис - "Dune Mosse". Съчетанието е много чувствено, сложно и атрактивно и отлично представя емоционалността на Ева.

Съчетанието с бухалки състезателката ни изпълнява под звуците на песента на Rihanna - "Where Have you been". Своята лента Ева Брезалиева изиграва с музикалният акомпанимент на екзотичното парче Fabi Hernandez and Mathieu Ruz - "Rosa", определяно в музикален стил като афро хаус, който се характеризира с богати ритми, сложни перкусии и мелодии, вдъхновени от африканските култури.

Още: Година на успехи, разочарования и надежди за бъдещето: Художествената гимнастика през 2024 г.

Ансамбълът

Момичета от ансамбъла представиха блестящо своите нови композиции. Съчетанието с топки и обръчи е много динамично и наситено с оригинални моменти.

Съчетанието с ленти не отстъпва по трудност и оригиналност. Вярваме, че нови композиции ще донесат много медали на невероятните ни момичета!

Още: Стилияна Николова с уникално изпълнение на Euskalgym 2024 (ВИДЕА)

Съчетанията на ансамбъла по художествена гимнастика за Олимпийския връх в Париж (ВИДЕО)