Якоб Ингебригтсен отнесе с лекота новопоставения световен рекорд на 1 миля в зала

Голямата звезда на световната атлетика в средните бягания - Якоб Ингебригтсен, постави нов световен рекорд на 1 миля в зала, спирайки хронометрите на 3:45.14 мин.! Норвежецът за пръв път застана на старт в тази дисциплина на закрито и успя да подобри най-доброто постижение с близо секунда и половина, което бе поставено преди няколко дни от американеца Яред Нугусе. Новото върхово постижение бе постигнато на състезание във Франция в четвъртък вечер.

През уикенда Яред Нугусе и Грант Фишър поставиха нови световни рекорди на 1 миля и на 3000 метра в зала, като това се случи на състезание в Ню Йорк. Няколко дни по-късно Ингебригтсен атакува новопоставения световен рекорд на 1 миля в зала и премина с лекота по дистанцията, като разчиташе на двама пейсмейкъри и лазер, който показва темпото за световен рекорд. През повечето време обаче лазерът на практика оставаше зад гърба на Якоб, който се движеше с по-бързо темпо. Той също така постави световен рекорд (за зала) и на дистанцията от 1500 м с време 3:29.63.

New King of the Indoor Mile 👑



🇳🇴’s Jakob Ingebrigtsen takes down the indoor mile world record with 3:45.14 in Liévin 🔥



He shaves 1.49 seconds off Yared Nuguse’s mark from last weekend 😤



He also breaks the 1500m WR clocking in at 3:29.63 🤯#WorldIndoorTour pic.twitter.com/gAY6YhF952