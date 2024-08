Якоб Ингебригтсен помете световния рекорд на 3000 метра и се прицели в още седем световни рекорда (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Норвежката суперзвезда в дългите бягания Якоб Ингебригтсен разби 28-годишния световен рекорд на 3000 метра! Олимпийският шампион на 5000 м от Париж 2024 успя да финишира с феноменален резултат от 7:17.55 мин. на Диамантената лига в Хожув (Полша), което е с повече от 3 секунди по-бързо от стария световен рекорд.

Върховото постижение в дисциплината бе притежание на кениеца Даниел Комен - 7:20.67 мин., поставено през 1996 година. Якоб изненада дори и себе си, като свали повече от 3 секунди от световния рекорд. Резултатът му е изключителен, след като преди година бе с около 6 секунди по-бавен.

23-годишният Ингебригтсен пресече финалната линия и видимо остана в шок, виждайки цифрите на часовника. За световния си рекорд норвежецът се сдоби с чек за 50 000 долара. Това е още едно силно бягане за норвежеца, който преди дни успя да спечели на 1500 м в Лозана и да вземе малък реванш от Кол Хокър за загубата си в Париж.

"Знаех, че мога да оспоря световния рекорд, но не знаех, че мога да бягам толкова бързо, защото никога не тренирам на пълни обороти", каза Ингебригстен, който тренира по т.нар. "норвежки метод", изповядван от неговия бащ Герт, с когото вече не поддържат връзка след скандал и обвинения в обиди и насилие.

🗣️: "I knew that I could challenge the world record, but I never knew I could run this fast because I never do all-out in training."



Jakob Ingebrigtsen says he knew the fitness was there but wasn't sure just how fast he would run in the 3,000m in Silesia.



He ended up smashing… pic.twitter.com/3zl7cChP74