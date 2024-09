"Почивката" на Ингебригтсен стартира с фалит в дебютния му полумаратон, но и с пореден рекорд (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Норвежката звезда в средните бягания Якоб Ингебригтсен изненадващо реши да направи дебют в дисциплината полумаратон - и то само два дни след официалния му последен старт за сезона. През миналия петък Якоб спечели състезанието на 1500 метра на Диамантената лига в Брюксел, а в неделя норвежецът неочаквано застана на старт на полумаратона в Копенхаген.

До последно Якоб реши да запази в тайна участието си в полумаратона на Копенхаген, където организаторите бяха предвидили пейсъри за подобряване на световния рекорд. Нито Ингебригтсен, нито някой друг обаче успя да подобри времето от 57:31 мин. на Якоб Киплимо от ноември 2021-ва. А тъкмо обратното: Якоб едва успя да финишира състезанието.

You can rest now, sweet prince 😴 Two days after winning the Diamond League 1500m title, Jakob Ingebrigtsen🇳🇴 takes on a new challenge: his first half marathon. And boy, was it tough. At the 2024 Copenhagen Half, Ingebrigtsen came through 10km in 27:27, a Norwegian record on… pic.twitter.com/M2SvhXLwXn

Ингебригтсен застана рамо до рамо с Киплимо и още десетки елитни състезатели на дълги разстояния. Норвежецът опита да държи с темпото на първите, докъдето може. А това се оказа някъде до 10-ия километър, където Якоб премина с нов национален рекорд на 10 км на шосе - 27:27 мин. Това навярно е и единственият добър спомен за норвежеца от състезанието.

Якоб бе принуден да спре да бяга и да ходи по трасето в Копенхаген - нещо, което си вижда рядко от елитни състезатели в дългите бягания. След като си отдъхна от прекомерното натоварване, Ингебригтсен продължи в състезателно темпо и финишира за 63:13 мин. - на близо 6 минути от световния рекорд.

На финала Якоб видимо бе изнемогнал, като легна на асфалта изтощен пред погледа на своя брат Филип. "21 километра определено са твърде много за мен. Със сигурност няма да опитам тази дистанция отново в следващите няколко години. Беше забавно, но и тежко", каза след финала Якоб, който наскоро се прицели в 10 световни рекорда.

Самият Ингебригтсен очевидно не прие насериозно състезанието на полумаратон, тъй като в предишно интервю заяви, че това ще бъде втори ден от неговата почивка. "Приятно е да завършиш силно сезона, но в същото време е и тъжно, защото обичам да се състезавам. Какво ще правя сега?", каза Якоб след победата си на 1500 метра в Брюксел, когато все още не се знаеше, че ще бяга на полумаратон два дни по-късно.

Експериментът на Ингебригтсен в полумаратона не завърши по мечтания начин - нито със световен, нито с европейски, нито с национален рекорд. Но пък такъв бе постигнат на 10 километра - с резултата му от 27:27 мин. Якоб изпраща сезона със смесени чувства, след като първо доближи световния рекорд на 1500 метра с 3:26.73 мин., но след това загуби най-важния старт за годината в тази дисциплина - този на Олимпийските игри.

И все пак олимпийското злато бе налице, макар и не в толкова атрактивната за Якоб дистанция на 5000 метра. Подобрен бе и световният рекорд на 3000 метра, което бе индикация, че е във форма да подобри световните рекорди и на по-късата и по-дългата дисциплини - 1500 и 5000 метра.

Дали ще има нови световни рекорди от Якоб Ингебригтсен - предстои да разберем през следващия сезон!

Автор: Стефан Йорданов

