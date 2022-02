Китайска тенисистка първо се оплака от сексуално насилие, после отрече - притиска ли я властта?

В интервю пред авторитетното издание L'Equipe тя отрече написаното от нея миналата година, а след като бе изтрила публикацията Шуай на практика изчезна от публичното пространство за няколко седмици. В текста си тя бе обвинила бившия китайски вицепремиер Джан Гаоли за това, че я е накарал да прави секс с него. Сега съществуват и редица съмнения относно това дали тенисистката продължава да е подлагана на цензура от страна на репресивния държавен апарат.

Chinese professional tennis player Peng Shuai insists that she has been "unaware" that she has become a global news story, and denies making any accusation of sexual assault. pic.twitter.com/t5JBq0W2xD

Пред журналисти тя обяви, че живее нормален живот и изрази благодарност за загрижеността, насочена към нея. Но и паралелно с това продължава да отрича, че е публикувала каквото и да е в социалните мрежи.

„Този пост породи огромно недоразумение от външния свят. Надявам се, че смисълът на този пост повече няма да бъде разбиран погрешно. И също така се надявам, че ще спрем да правим сензация от това", каза тя.

Историята предизвиква редица въпроси и отново поставя на дневен ред проблемът със зачитането на човешките права в Китай, заради което и редица демократични страни в света бойкотираха откриването на Олимпийските игри в Пекин през уикенда.

[ENGLISH VERSION] For the first time since her public reappearance and the turmoil caused by her 2 November message, Chinese tennis player Peng Shuai talks to an international and independent medium. https://t.co/8ygjVnKZOz pic.twitter.com/cGA57iwhDA