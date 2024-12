Норис триумфира в Абу Даби и донесе първа титла на МакЛарън от 26 години насам, Хамилтън се сбогува с Мерцедес

Ландо Норис спечели последния за сезона старт във Формула 1 на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби и по този начин донесе първата титла при конструкторите на МакЛарън от 26 години насам. За последно британският производител триумфира с отличието през далечната 1998-ма.

Двамата пилоти на Ферари също се качиха на подиума

Норис стартира от полпозишън в Абу Даби и не изпусна водачеството си до самия край на надпреварата. На втора позиция завърши пилотът на Ферари Карлос Сайнц. Третото място остана за неговия съотборник при „черните кончета“ - Шарл Льоклер.

Кои са в Топ 10?

RACE CLASSIFICATION (LAP 58/58)



Norris claims his fourth career win as McLaren clinch their first constructors' title since 1998!#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RkW6WW7FqW — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

На четвърто място финишира Люис Хамилтън, за когото това бе последно състезание с отбора на Мерцедес. От следващия сезон той ще кара за Ферари. Пети завърши неговия съотборник Джордж Ръсел. Топ 10 в Абу Даби бе допълнен от световния шампион Макс Верстапен, Пиер Гасли, Нико Хюлкенберг, Фернандо Алонсо и Оскар Пиастри.

"I love you guys. I really, really do"



Lewis signs off his time with Mercedes in style#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VhGfFcUASd — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

