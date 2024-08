Ландо Норис разби Верстапен в дома му и остави интрига във Формула 1 (ВИДЕО)

Пилотът на Макларън Ландо Норис успя да спечели Гран при на Нидерландия, след като изпревари прекия си конкурент Макс Верстапен с близо 20 секунди - и то в неговата родина. По този начин Норис даде заявка и за по-завързана битка за световната титла във Формула 1, след като в последните години Верстапен бе недостижим за останалите.

Норис стартира от полпозишън, но бе изпреварен на старта от Верстапен. Все пак в 18-ата обиколка той успя да си върне водачеството и постепенно започна да увеличава аванса си. Така Норис записа втора победа през сезона, като успя да запише и най-бърза обиколка. Той е втори в генералното класиране при пилотите с 225 точки - на 70 зад Макс.

Lando Norris no puede pelear un mundial contra Max Verstappen. No tiene ni la experiencia ni calidad como para hacerlo pic.twitter.com/xN7MxMJxeE

Силно състезание направи Шарл Льоклер от Ферари, който въпреки всички проблеми с болида успя да се пребори за място на подиума. Льоклер стартира шести, но успя да финишира трети. Той пък заема трето място в генералното класиране със 192 точки. До края на сезона във Формула 1 остават 9 кръга.

ОЩЕ: Шарл Льоклер с изненадващо признание: Имаше моменти, в които мразех Сайнц

👑 LA VICTOIRE DE LANDO NORRIS 👑



Deuxième victoire en carrière pour le Britannique, à plus de 22 secondes de Max Verstappen 🤯🤯



Et une fin de course dans la fumée 🫣💨#DutchGP #F1 pic.twitter.com/DskepUHf0T