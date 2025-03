Ландо Норис сложи край на невероятна серия на Верстапен с триумфа си в Австралия

Британският пилот на Макларън Ландо Норис започна сезона във Формула 1 така, както завърши последния в Абу Даби - с победа от полпозишън. Норис завърши пред настоящия шампион Макс Верстапен от Ред бул в изпълненoтo с катастрофи и автомобили за сигурност Гран при на Австралия. Джордж Ръсел от Мерцедес стана трети на хлъзгавата писта в Мелбърн, където само 14 от 20-те автомобила завършиха в коварните условия на неделното състезание.

Съотборникът на Ръсел - Кими Антонели, който направи дебюта си във Формула 1 тази сутрин, завърши на четвъртата позиция, но получи 5-секундно наказание за небезопасно илизане от бокса, което го прати на 5-о място. Така Алекс Албон от Уилямс бе четвърти в крайното класиране. Съотборникът на Норис в Макларън Оскар Пиастри започна втори на стартовата решетка, но завърши едва девети, като мечтите му да стане първият австралийски пилот, който да се качи на подиума пред родна публика, бяха прекратени с излизане извън пистата, което го изкара от битката за победата.

Дебютът на Люис Хамилтън във Ферари не премина по план и британецът завърши десети, на две места зад съотборника си Шарл Льоклер. Ланс Строл от Астн Мартин завърши шести, а Нико Хюлкенберг (Заубер) спечели 6 точки от седмата си позиция. Лиъм Лоусън, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнц, Джак Дуън и Исак Хаджар не завършиха състезанието.

С победата си Норис поведе в шампионата при пилотите и сложи край на уникалната серия на Верстапен. Нидерландецът оглавяваше класирането в продължение на 1029 дни от успеха си на Гран При на Испания 2022, като подобри 20-годишния рекорд на Михаел Шумахер. Така Норис стана първият пилот на Макларън, който оглавява шампионата след Хамилтън след Гран при на Канада през 2012 г.

