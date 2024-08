Майкъл Фелпс призова за доживотно наказание за употреба на допинг

Легендарният американски плувец Майкъл Фелпс призова за доживотни наказания за спортистите, които са уличени в употреба на допинг. В повод за думите на Куршума от Балтимор се превърна скандала с 23-ата китайски плувци, които бяха хванати със забранени вещества.

Фелпс е категоричен, че ако спортист даде положителна проба за забранени стимуланти, то той никога не трябва да бъде допускан отново да се състезава. Според плувеца всички трябва да преминават през едни и същи тестове, за да има равнопоставеност.

Той допълни, че през цялата му кариера се е подлагал на изследвания за кръв и урина всяка седмица, за да докаже, че е спечелил 23-те си златни медала от Олимпийски игри по честен начин.

Michael Phelps voiced his support for harsher penalties for those who test positive for banned substances 🗣️



