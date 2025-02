Международната боксова асоциация не допусна Имане Хелиф до Световното първенство

Международната боксова асоциация (IBA) не допусна Имане Хелиф до участие на предстоящото Световното първенство. Както е известно, алжирската състезателка спечели златен медал в категория до 66 килограма на Олимпийските игри в Париж, които се проведоха преди няколко месеца. Участието ѝ в най-големия спорен форум обаче бе помрачен от редица скандали свързани с нея, след като се появиха информации, че е биологичен мъж.

От Международната асоциация забраниха на Хелиф да се боксира на Световното първенство. Това съобщи генералния секретар на организацията – Крис Робъртс. През тази година Световното първенство по бокс ще се проведе в сръбския град Ниш. Надпреварата стартира на 8 март и ще продължи до 16-ти. Робъртс разкри, че алжирката няма да вземе участие в турнира, тъй като не отговаря на необходимите критерии.

