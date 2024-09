Норис смаза конкуренцията в Сингапур и е по петите на Верстапен

Пилотът на Макларън Ландо Норис продължава с отличното си представяне от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в Гран При на Сингапур. По този начин младият британец скъси разликата в точките с трикратния световен шампион Макс Верстапен и вече е по петите на нидерландеца.

Ландо Норис направи поредно страхотно състезание

LANDO NORRIS WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX 🤩



The McLaren driver takes a brilliant lights-to-flag victory 💪 Max Verstappen comes home in second place. Oscar Piastri takes the final podium place 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UejoVb7EF5 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Ландо Норис стартира от първа позиция и успя да удържи преднината си до самия край на надпреварата в Сингапур. В крайна сметка той завърши на повече от 20 секунди пред втория – Макс Верстапен с Ред Бул. Трети се нареди съотборникът на Норис – Оскар Пиастри.

Sizzling pace under the Singapore lights 🔥@LandoNorris cruises to a third career win 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/X9xeaYcQTT — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Топ 10 допълниха Джордж Ръсел с Мерцедес, Шарл Льоклер с Ферари, Люис Хамилтън с Мерцедес, Карлос Сайнц с Ферари, Фернандо Алонсо с Астън Мартин, Нико Хюлкенберг с Хаас и Серхио Перес с Ред Бул.

Норис е само на 52 точки от Верстапен

DRIVER STANDINGS (after 18/24 rounds)



The gap between the top two narrows to 52 points 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/MfpZSQcUmE — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

След победата си в Гран При на Сингапур Ландо Норис събра общо 279 точки и вече е на само 52 зад Макс Верстапен. На третата позиция е пилотът на Ферари Шарл Льоклер с 245 пункта. До края на сезона в най-комерсиалната автомобилна надпревара в света остават шест кръга. Кампанията приключва след уикенда 6-8 декември, когато е състезанието за Гран При на Абу Даби.

RACE CLASSIFICATION



Norris finishes 21 seconds ahead of Verstappen 😮 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/H68se4wI5C — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Наскоро Ландо Норис заяви, че е глупаво да мисли за титлата във Формула 1.