Обиди и бой с мокра кърпа: Норвежкият метод на бащата на Ингебригтсен

Якоб Ингебригтсен е една от най-големите звезди на световната атлетика. Роденият през 2000 г. норвежец и неговите двама братя Хенрик и Филип направиха истинска революция в бягането на средни разстояния, след като през 2018-а всеки от тях спечели медал от европейско първенство: Якоб взе златни медали на 1500 метра и 5000 метра, Филип спечели сребро на 5000 метра, а Хенрик стана европейски шампион по крос кънтри.

По-късно Якоб спечели олимпийска титла на 1500 метра от Токио 2020, както и още две световни титли и още две европейски титли (общо четири с тези от 2018). Неговите успехи, както и тези на братята му, до голяма степен се дължат на техния баща Гьерт, който е избран за треньор №1 на Норвегия за 2018-а. Той ги тренира от самото начало до 2022-ра. Тогава братя Ингебригтсен се отричат от баща си заради методите на работа и отношението към тях.

В края на 2023-а братята Ингебритсен обвиниха баща си в насилие и заплахи. Около половин година по-късно полицията в Норвегия арестува Гьерт по обвинение, че в периода 2018 - 2022 г. е отправял обиди и е удрял едно от децата си с мокра кърпа през лицето. Гьерт отрича обвиненията, но ако твърденията се окажат верни, той може да влезе зад решетките за период до 6 години.

Любопитното е, че малко след скъсването на отношенията със синовете си Гьерт започва да тренира един от основните конкуренти на Якоб в Норвегия - Нарве Гиле Нордас, който стана трети на 1500 метра на Световното първенство през 2023-а. Тогава Якоб финишира втори - зад британеца Джош Кър, с когото също не са в добри отношения. Година по-рано Ингебригтсен изпусна световната титла срещу друг британец - Джейк Уайтман.

След обвиненията Гьерт Ингебригтсен няма да бъде допуснат до Олимпийските игри в Париж, където неговият състезател Нарве Гиле Нордас ще се бори за олимпийската титла. Гьерт не бе допуснат и на Световното първенство през 2023-а в Будапеща. Ингебригтсен-старши обаче се надява, че неговите методи ще помогнат на Нарве Гиле Нордас да победи Якоб в Париж.

Тренировъчната система на братята Ингебригтсен, чиито основи са поставени от техния баща, придоби широка популярност като т.нар. норвежки метод. Той се характеризира с чести двойни тренировъчни сесии (в един ден) около анаеробния праг и постоянни лактатни тестове, измерващи количеството лактат в кръвта по време и след тренировка.

В момента тренировъчната програма на Якоб се изготвя от неговия брат Хенрик, но тренировките едва ли се различават осезаемо от тези, които им е давал Гьерт. Това, което е отпаднало от "норвежкия метод" на баща им, са обидите, заплахите и боят с мокри кърпи - твърдения, които тепърва ще трябва да бъдат доказвани в съда.

Преди дни Якоб Ингебригтсен демонстрира самочувствие относно това дали ще защити олимпийската си титла на 1500 метра в Париж. "Ако не се контузя или разболея, мисля, че това ще бъде разходка в парка", каза той в подкаста Ignite на Европейската атлетика. И добави: "Мисля, че някои хора са просто идиоти."

Коментарите му индиректно бяха насочени към Джош Кър, с когото си имат закачка открай време. В началото на годината Якоб омаловажи световния рекорд на Кър на 2 мили в зала, като каза следното: "В това състезание щях да го победя и със завързани очи."

