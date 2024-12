От показно в кросовите бягания до брутален дебют на маратон: "Бегачите" през декември 2024 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Последният месец от годината декември бе постен откъм събития в бягането - поне по отношение на количеството. В качествено отношение обаче се състояха две от най-големите прояви в света на бягането - маратонът на Валенсия и Европейското първенство по крос кънтри, което тази година се проведе в Анталия, Турция. И двете събития предложиха много солидни резултати и постижения, а месецът предложи и четвъртото най-бързо бягане на маратон от българка за всички времена.

Месецът стартира с един от най-бързите маратони в света - този във Валенсия, който събра на старт близо 35 000 души. В проявата се включиха и някои от най-добрите маратонци, сред които и живата легенда в дългите бягания Кенениса Бекеле. Той обаче не успя да завърши дистанцията, като му натежа след 28-ми километър и не завърши. Славата отиде при един дебютант, който не просто спечели маратона, но го направи с почти рекорден резултат.

Става въпрос за световния шампион на полумаратон Себастиан Саве, който реши да направи дебюта си на маратон във Валенсия. Той премина дистанцията за впечатляващия резултат от 2:02:05 часа, което е на само 12 секунди от рекорда за най-бърз дебютен маратон, поставен от покойния Келвин Киптум преди две години. Киптум е актуалният световен рекордьор на маратон с 2:00:35 часа от края на 2023-а, но загина в катастрофа в началото на 2024-а.

С резултата си Саве се нареди на пето място във вечната ранглиста на най-добрите резултати на маратон. Общо 10 състезатели във Валенсия успяха да слязат под границата от 2 часа и 5 минути, а стотици атлети бягаха под 2 часа и 30 минути. Най-добрият български резултат бе на Стефан Йорданов, който спря хронометрите на 2:34:31 часа след бързо тръгване (1:11:04 ч на маркера за полумаратон) и фалит в края на дистанцията.

A win in his marathon debut!



World half marathon champion Sebastian Sawe puts together a masterful Valencia Marathon win in 2:02:05, coming within 20 seconds of the course record #ValenciaMarathon pic.twitter.com/4WZxQK7KY8