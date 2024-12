Якоб Ингебригтсен се "разходи" за евротитла №14 в кариерата си! Великобритания отново е хегемон по крос кънтри

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Суперзвездата на световната атлетика Якоб Ингебригтсен спечели с лекота титлата при мъжете на Европейското първенство по крос кънтри в Анталия, Турция. Норвежецът, който е двукратен олимпийски шампион, направи контролирано бягане и не остави шансове на конкурентите си, спечелвайки трета европейска титла в крос кънтрито и общо 14-та в леката атлетика на ниво мъже (има 20 евротитли във всички възрасти).

Ингебригтсен премина дистанцията от 7832 метра за 22:16 мин., като финишира осем секунди пред италианеца Йеманеберхан Крипа. Трети при мъжете завърши Тиери Ндикумвенайо от Испания, като "ла фурия роха" стигнаха и до отборната титла, след като пласираха цели четирима атлети в топ 10 и още един в топ 15. Белгия завърши втора в отборното класиране при мъжете, а на трето място се нареди Великобритания.

Британският отбор по крос кънтри доминира в почти всички категории на Европейското първенство - от юношите и девойките под 20 г., през младежите и девойките под 23 г., до мъжете и жените. Великобритания записа двойна победа при девойките под 20 г. чрез Инес Фитжералд и Джес Бейли. Джордж Кути пък спечели сребро при юношите под 20 г., след като бе изпреварен в края от нидерландеца Нийлс Ларос.

Великобритания записа победа и при девойките под 23 г., където Фиби Андерсън не остави шансове на Мария Фореро от Испания и Илона Мононен от Финландия. В тази надпревара участва и единственият български атлет на шампионата - Ясна Петрова, която не успя да разгърне пълния си потенциал. Британският отбор записа индивидуална победа и при младежите под 23 г. чрез Уил Барникът, а неговият сънародник Дейвид Стоун спечели бронзов медал.

При жените голямата фаворитка Надя Батоклети не допусна изненада и спечели титлата, като вече има победи на европейско първенство по крос във всички възрасти. Втора завърши германката Констанс Клостерхалфен, а трета остана туркинята Ясемин Джан. Дори и без медал в индивидуалната надпревара, Великобритания пак се добра до сребърен медал в отборното класиране, отстъпвайки единствено на Италия.

Така Великобритания записа три отборни победи в шестте дисциплини, като добави и един сребърен и един бронзов медал, а само при юношите под 20 г. остана на четвърто място. Любопитно е да се отбележи, че в състава на Норвегия при мъжете се състезава най-добрият ориентировач в света Каспър Фосър, който финишира 27-ми - на 53 сек. от Якоб и на 10 сек. зад Филип Ингебригтсен. Друг водещ атлет в ориентирането - световният шампион Мартин Регборн, пък бе в отбора на Швеция.

Автор: Стефан Йорданов

