"Отказала се" да се бие с "биологични мъже" ще играе финал в Париж 2024

Ирландката Кели Харингтън, която според няколко български медии щяла да откаже да се бие с "биологични мъже", ще се боксира за олимпийската титла в категория до 60 килограма при жените на Игрите в Париж 2024.

34-годишната Харингтън, която взе златото в Токио 2020, победи в полуфиналите бразилката Беатриз Соареш с 4:1 (29:28, 30:27, 28:27, 30:27, 29:28) съдийски гласа. Така ирландката си осигури мач с китайката Ян Вънлу, която надигра с пълно съдийско единодушие (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) У Ши И от Тайван.

ОЩЕ: След безобразно съдийство: Каменова отстъпи пред Лин Ю-Тин и приключи в Париж 2024

BREAKING: Irish boxer Kellie Harrington, an Olympic Gold Medalist in 2021, has said she will REFUSE to compete against any boxers who are biological males at this Olympics.



Good for her! 👏👏👏 pic.twitter.com/s3r6TTcAEq