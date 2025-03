Поклон: Почина легенда във Формула 1

Феновете на Формула 1 бяха разтърсени днес от новината за кончината на една от легендите в най-комерсиалната надпревара. Става въпрос за Еди Джордан, който си е отишъл от този свят на 76-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от медиите на Острова. Според информациите в последните 12 месеца ирландският бизнесмен се е борил с рак на простатата. Той обаче е загубил битката с коварната болест.

Еди Джордан е роден в Дъблин като през 1971 година започва да се състезава в картинг сериите на Ирландия. След това той кара във Формула Форд, Формула 3, Формула Атлантик и Формула 2. През 1981-ва Джордан участва в легендарното състезание „24-те часа на Льо Ман“, където е зад волана на БМВ М1. След това той се отказва от състезателната си кариера и създава свой собствен отбор – Еди Джордан Рейсинг.

