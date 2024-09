Приказно! Невероятен Шарл Льоклер и Ферари на върха в Италия

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер спечели за втори път Гран При на Италия на легендарната писта "Монца"! Това бе седма победа за монегаска във Формула 1 и втора за него този сезон. Втори остана Оскар Пиастри със своя Макларън, на по-малко от 3 секунди, а трети - съотборникът му Ландо Норис. С двойния подиум днес Макларън стопи аванса на Ред Бул в битката за световната титла при конструкторите на 10 точки.

Пилотът на Макларън Ландо Норис потегли от полпозишън, докато неговият съотборник Оскар Пиастри стартира от втората позиция. Джордж Ръсел с Мерцедес зае първото място на втора редица, следван от двата болида на Ферари - Шарл Льоклер и Карлос Сайнц. До испанеца се нареди Люис Хамилтън с Мерцедес. Световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул прекара лош ден в съботния ден на Монца, получавайки повреда още в първата си квалификационна обиколка. Той финишира едва седми и стартира редом до съотборника си Серхио Перес.

Повечето пилоти заложиха на гуми медиум за старта, освен тези на Ред Бул, които решиха да стартират с твърдите сликове. При потеглянето Ландо Норис бе притиснат от своя съотборник Оскар Пиастри и Джордж Ръсел с Мерцедес. Ръсел не успя да вземе първия завой и излезе от очертанията на пистата в зона за сигурност. След това Пиастри изпревари Норис, при което Шарл Льоклер също се промъкна и зае второто място. Норис остана трети, а зад него бе Карлос Сайнц.

