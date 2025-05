Продадоха легендарен болид на Шумахер за умопомрачителна сума

Болид от Формула 1, пилотиран от легендарния Михаел Шумахер, бе продаден за умопомрачителна сума. Става въпрос за автомобила от 2001-ва - модел Ферари F2001, с който германският състезател спечели Гран При на Монако и Унгария, а по-късно триумфира и с титлата в най-комерсиалната надпревара през въпросния сезон. Болидът бе пуснат на търг преди квалификациите за тазгодишното издание на Голямата награда на Княжеството.

Ферари F2001 бе продаден за умопомрачителните 18,17 милиона долара. Това съобщиха от извесната аукционна къща „Sotheby's“. По този начин болидът се превърна в най-скъпия автомобил, управляван от Михаел Шумахер, продаван някога на търг.

Michael Schumacher’s race-winning Ferrari F2001 has sold for $18.17 million, setting a new record as the most expensive Formula 1 car driven by the seven-time World Champion ever auctioned. pic.twitter.com/LrCBm8uglR