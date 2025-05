Фамилия Шумахер не е казала последната си дума във Формула 1

Мечтата за завръщане на фамилия Шумахер във Формула 1 изглежда все още жива. Както е известно, синът на великия Михаел Шумахер - Мик Шумахер, тръгна по стъпките на баща си и стана пилот. През 2021 година той подписа дългогодишен договор с Хаас, надявайки се там да почне великата си истрория. Съдбата обаче имаше други планове за наследника на един от най-великите пилоти на всички времена.

Записвайки повече големи катастрофи, отколкото участия в челната десетка, престоят на Мик Шумахер приключи през 2022 година. Тогавашният шеф на отбора Гюнтер Щайнер реши да не подновява договора му и вместо това подписа с опитния Нико Хюлкенберг. Шумахер се присъедини към Мерцедес като резервен пилот, преди да се върне към Световния шампионат за издръжливост, където изкара последните два сезона, състезавайки се за Алпин.

Той обаче бе категоричен, че не е затворил вратата за завръщане във Формула 1. И днес, след тригодишно отсъствие от стартовата решетка, изглежда близо до подновяване на мечтата си. Според медиите в Германия Мик е сред основните кандидати за място в Кадилак, който ще влезе в елита като 11-и отбор от следващия сезон. Пилотът е присъствал на последната надпревара в Маями, където е провел разговор с представители на американския тим.

