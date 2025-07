Руснакът, който пренаписа историята на НХЛ (ВИДЕО)

НХЛ на САЩ и Канада е най-силното първенство по хокей на лед в света. И това е нормално. Все пак в там са събрани най-добрите състезатели в този спорт. Самата Лига се радва на голяма популярност, както зад Океана, така и в останалата част от света, а огромните приходи позволяват на отборите да плащат космически заплати на своите звезди. Хокеистите пък се отплащат със страхотен професионализъм и правят истинско зрелище за феновете.

The Capitals won the 2004 NHL draft lottery and were awarded the No. 1 overall pick, where they would select Alex Ovechkin.



21 years to the day, Ovi broke Wayne Gretzky’s all-time NHL goals record. Every goal was scored with Washington.



