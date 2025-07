Скръбна вест: Почина легендата на кеча Хълк Хоган

Феновете на кеча по света получиха съкрушителна новина, след като легендата на спорта Хълк Хоган е починал днес. Той си е отишъл от този свят на 71-годишна възраст. Скръбната вест бе съобщена от изданието „TMZ“, а след това обиколи световните медии. Хълк Хоган, който бе един от най-известните кечисти в историята, е починал в дома си в Клиъруотър, Флорида. Според информациите причината за кончината на именития спортист е сърдечен арест.

Днес през деня на спешния телефон в Клиъруотър е получен сигнал за „сърдечен арест“. Той е бил подаден от дома на легендарния Хълк Хоган. На място веднага са пристигнали екипи на спешна помощ като 71-годишният бивш кечист е бил качен на носилка и откаран към най-близката болница. Наскоро се появиха информации, че той е в много тежко състояние, които обаче бяха опровергани от неговия екип, който обяви, че Хоган е добре, но се възстановява от операция.

🚨BREAKING: Legendary wrestler Hulk Hogan dead at 71, according to TMZ. pic.twitter.com/FHl3JbH9vX