Със сълзи на очите: Италианка отказа да се боксира с мъж на Игрите в Париж (ВИДЕО)

Скандалът с биологичните мъже, които се състезават при дамите в боксовия турнир на Олимпийските игри в Париж се разраства. Както е известно, МОК допусна до участие в надпреварата при жените Имане Хелиф и Ю-Тин Лин, въпреки че те са родени мъже.

Днес скандалът достигна нови висини, след като италианската боксьорка Анжела Карини отказа да играе срещу Имане Хелиф след само 45 секунди. Тя се предаде и напусна ринга със сълзи на очите. Самата Карини заяви, че не може да издържи на силните удари на съперника си, който се представя за жена.

BREAKING: Irish boxer Kellie Harrington, an Olympic Gold Medalist in 2021, has said she will REFUSE to compete against any boxers who are biological males at this Olympics.



