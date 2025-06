Българският пилот Никола Цолов се нареди на второ място в престижна класация във Формула 3. Родният състезател, който кара за „Кампус Рейсинг“, се представя много силно през настоящия сезон в автомобилната надпревара и заслужено се радва на огромно внимание от медиите и специалистите. Днес Българският лъв, както всички наричат 18-годишния пилот, получи поредно голямо признание за страхотната кампания, която прави.

След изминаването на половината сезон във Формула е Никола Цолов е на второ място в класирането за най-много обиколки начело на колоната. Родният пилот е водил в 36 тура от петте състезания, които минаха до момента. Лидер в своеобразната класация е състезателят на „Трайдънт“ Рафаел Камара със 74 обиколки начело на колоната.

Here's who has led the most laps at the halfway stage of the season 👇#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/gzt1rKkLCK