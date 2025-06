Никола Цолов събра погледите на цял свят с уникално каране и даде заявка за триумф

Българският талант Никола Цолов се представи великолепно в спринта за Гран При на Австрия във Формула 3. Пилотът на "Кампос Рейсинг", който беше най-бърз в квалификацията и в тренировката за надпреварата, потегли 12-и, но успя да се изкачи съвсем близо до призовата тройка, завършвайки четвърти с време 33:51.417 минути. Със силното си каране Цолов даде заявка за триумф в същинското състезание на "Ред Бул Ринг", което започва от 9:30 часа на 29 юни.

Българинът остана на 1.564 секунда от победителя Джеймс Уортън (Австралия, ART Grand Prix), който стигна до първи успех в кариерата си с 33:49.853. Втори и трети са съответно Алесандро Джиусти (Франция, MP Motorsport) на 0.612 и Уго Угочукву (САЩ, PREMA Racing) на 1.162.

С четвъртото си място Никола Цолов прибави 7 точки към своя актив. Преди утрешното основно състезание българинът изостава с 20 точки от лидера в генералното класиране Рафаел Камара (Бразилия, Trident), който финишира десети в спринта.

LAP 10/21 IT'S HEATING UP BETWEEN TSOLOV AND CAMARA! 👀 #F3 #AustrianGP pic.twitter.com/rBzLInscbR

Никола Цолов успя да запази чисто нов комплект гуми за предстоящото състезание в неделя, на което ще потегли от първа позиция. 18-годишният българин, който кара за трети пореден сезон във Формула 3, коментира представянето си пред Diema Sport.

"Успях да бъда агресивен на старта и влязох в топ 10 още от началото. След това стоях, пазех гумите и наблюдавах малко какво се случва. И лека полека отивах напред. В един момент, като стигнах по-напред, ставаха по-агресивни нещата. Все пак за спринта се дават една точка за позиция, не е толкова критично и реших да го играя по-спокойно, защото няма смисъл да се рискува за една точка. Така че завърших четвърти“, заяви Никола Цолов.

„Мисля, че битката с Камара беше най-забавната част в цялото състезание. Аз се опитвах да го изпреваря, изпреварих го. След това имаше битки поради други причини, които се случваха. Отпред ме забавиха. На четвърти завой просто влязох отвътре. Спрях и той остана отвън. И си мислех, че битката ще продължи до шести завой. Но го видях в чакъла малко след това. Честно да ти кажа, зле се почувствах за него, защото ми беше забавно да се борим", призна българинът.

WHAT. A. RACE! 🥵



How they ended up after 21 laps in Spielberg 🇦🇹👇#F3 #AustrianGP pic.twitter.com/LH5WlheAli