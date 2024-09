Тъжна вест: Почина бивш световен рекордьор в десетобоя

С дълбока скръб световната федерация по лека атлетика съобщи новината, че Кърт Бендлин, който подобри световния рекорд в десетобоя през 1967 г., е починал в четвъртък (29 август) на 81-годишна възраст. Западногерманският атлет има в колекцията си бронзов олимпийски медал през 1968 г., както и националните титли по десетобой през 1965, 1967, 1971 и 1974 г.

Роден през май 1943 г. в Масорт, Германия (сегашна територия на Полша), Бендлин първо се изявява в хвърлянето на копие и печели медали в дисциплината от националните шампионати за няколко възрастови групи. Скоро обаче десетобоят става негов основен фокус и през 1965 г. на 22-годишна възраст той печели първата от четирите си титли на Германия в тази дисциплина.

Въпреки че претърпява две операции на менискуса през 1966 г., той се завръща на пистата през 1967 г. и подобрява световния рекорд в десетобоя с 8319 точки (8235 по днешните таблици за оценка) - 100 метра - 10.6 секунди, дълъг скок - 7.55 метра, гюле - 14.50 метра, висок скок - 1.84 метра, 400 метра - 47.9 секунди, 110 м с препятствия - 14.8 секунди, хвърляне на диск - 46.31 метра, овчарски скок - 4.10 метра, хвърляне на копие - 74.85 метра и 1500 м - 4:19.4 минути. Въпреки че постижението му е подобрено две години по-късно от американеца Бил Туми, резултатът на Бендлин се запазва като германски рекорд до 1976 г.

