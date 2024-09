Ужасяващо: Олимпийска бегачка почина, след като бившият ѝ приятел я запалил

Ужасява вест разтърси света на бягането. Олимпийската състезателка на Уганда Ребека Чептегей е починала, след като е била запалена от бившия си приятел. Бегачката, която участва на Олимпийските игри в Париж преди няколко седмици, си отиде от този свят на едва 33-годишна възраст.

Днес „ВВС News“ съобщи, че в неделя Чептегей, която живее и тренира в северозападна Кения, се е прибирала към дома си заедно с двете си дъщери. Тя е била причакана от бивш неин приятел, който я залял с гориво и я е запалил.

Състезателката веднага е била закарана в близка болница като е получила близо 80 процента изгаряния по тялото. Лекарите обаче не са успели да я спасят и днес тя е починала.

