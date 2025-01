ВИДЕО: Фамозното спускане на Алберт Попов, с което отвя конкуренцията в Мадона ди Кампильо

Най-добрият ни състезател в ски алпийските дисциплини - Алберт Попов, грабна първата си победа на старт от Световната купа, и то в прословутия италиански зимен център Мадона ди Кампильо. Българинът даде осмо време в първия манш, но във втората част стори може би най-доброто каране в кариерата си, за да отвее конкуренцията и да спечели състезанието по категоричен начин - с разлика пред останалите.

Спортният канал Eurosport публикува и видео от невероятното спускане на Попов във втория манш. Състезанието предложи доста трудни изпитания за състезателите, като мнозина отпаднаха по трасето. Алберт обаче се доказа като изключително техничен състезател, преодолявайки трасето на втория манш по начин, по който никой друг не успя. Той отвори разлика от 44 стотни пред втория Лои Меяр от Швейцария и 46 стотни пред третия Самуел Колега от Хърватия.

Това е най-добрият резултат в кариерата на Алберт Попов, а той идва точно 45 години след единствената друга българска победа на старт от Световната купа - тази на Петър Попангелов, постигната пак на 8 януари през 1980 година. Алберт посвети историческия си успех на своята дъщеря. Това е второ качване на подиума на старт от Световната купа за българина след третото място в САЩ през 2023 година. Той има още няколко влизания в топ 10.

Видео от невероятното спускане на Алберт Попов може да гледате по-долу. Повече за историческата победа на Алберт Попов в Мадона ди Кампильо четете в линка към нашия репортаж за състезанието!

ALBERT POPOV TAKE A BOW 🏆👏



Bulgaria's Popov just took his very first World Cup 𝑾𝑰𝑵 in some incredibly challenging conditions, and at the infamous Madonna di Campiglio no less 🤯#FISAlpine #SkiWorldCup pic.twitter.com/3vPVDgtOfc