Шоуто на "Уембли" започна: Даниел Дюбоа налетя на Усик, охраната ги разтърва (ВИДЕО)

По-рано днес феновете на бокса получиха една дългоочаквана новина - най-добрите в тежка категория Олександър Усик и Даниел Дюбоа ще се изправят един срещу друг това лято. Двамата боксьори са единствените действащи шампиони в категорията и ще се борят за обединяване на световните титли. Припомняме, че Усик е шампион на WBA, WBO и WBC, докато коланът на IBF е притежание на Дюбоа.

Новината бе официално потвърдена от представителите на двамата боксьори. Малко след това Усик и Дюбоа се срещнаха на стадион "Уембли" в Лондон, където ще се проведе мегасблъсъка на 19 юли. Двамата се изправиха очи в очи в централния кръг на терена и се гледаха напрегнато, когато британецът бутна украинския шампион.

Daniel Dubois shoves Oleksandr Usyk in first face-off as security intervenes! 🔥



🎥 Queensberry Promotions pic.twitter.com/omz3iRYQ0e