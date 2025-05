Авангардното електро-индъстриъл-рок дуо Putan Club в София за 24 май

Задава се шумна мрачна майска вечер в сърцето на мрака в София. 24 май с наситени китари, дръм машини, бас и бяс. Понякога те се завръщат: след дебюта си на българска земя по Гергьовден 2024 г. независимото (в пълния смисъл на думата) електро-индъстриъл-авангард-рок дуо Putan Club повтаря София на светлата дата 24 май в тъмните подземия на Столична библиотека - символично, нали? И все пак, кои са Putan Club?

Putan Club не е точно пънк група. Но е всичко: авангард, техно, етно, джаз, метъл, класика и най-вече: експериментална платформа.

Ето какво гласи собственият им манифест: "Подкрепяме идеите за grassroots (самоорганизация на местно ниво), взаимопомощ, солидарност, устойчиво развитие, начин на живот с грижа към животните, антиавторитаризъм, автономия, феминизъм и революция – както и всички други инициативи, които се стремят към по-справедливо и свободно общество. Ако се противопоставяш на всякакви форми на социална дискриминация и идеологии, които създават омраза, разделение или неравенство, ако подкрепяш правото на хората да кажат "не" на расизма, сексизма, хомофобията, ксенофобията, партийния култ, капитализма и организираната религия – тогава е време да се свържем. Ти си на правилното място".

Още: Metallica обявиха грандиозно европейско турне, идват много близо

Фотограф: Mickael Liblin

През годините Putan Club (Франсоа Камбюза и Джана Греко) са ядрото и на други възникнали на територията на далечни земи групи като Ifriqiyya Electrique в Тунис и Ndox Electrique в Сенегал – сътрудничества, зародили се като резултат от пътуванията на двамата в Северна и Западна Африка, Монголия, Сибир, Синдзян в търсене и изследване на корените на ритуала в контекста на различни неевропейски култури и цивилизации. Този опит оказва директно влияние и на самата структура на концертите на Putan Club, в които ритуалът е водещ като принцип и форма, но не някой конкретен ритуал на конкретна далечна цивилизация, а ритуалът като абсолютна стойност. И да, двамата не свирят на сцената, а са в постоянно движение между хората в залата, както се очаква да бъде едно истинско ритуално изживяване.

Медиите за Putan Club

Ето и какво пишат независимите медии в различни страни за концертите на Putan Club: "Putan Club не просто се слуша – тази група трябва да се живее всеки ден" – "Mondo Sonoro" (Испания)

"Жена със змиевидни къдрици раздава мръсен бас с убийствен груув, а китаристът – с бретон а ла Елвис – трепери от очакване преди експлозията. След това... просто избухват. Машината поема ритъма, заразителни рифове се леят с шумова отрова и сурова енергия. Машинното стържене на индъстриъла, визията на постпънка и неумолимата тежест на death-диско, избиващо в първичен фънк. Те са най-добрата група, за която трябваше вече да знам. От днес Putan Club са приоритет за LOUDER THAN WAR. Трябва да ги чуеш. СЕГА" – Джон Роб, фронтмен на легендите The Membranes, свирили на "Аларма Пънк Джаз" през 2016 г., и създател на един от най-влиятелните сайтове за музикална критика в света Louder Than War (Великобритания)

Още: Три млади БГ рок банди откриват култовия концерт "60 ГОДИНИ ДИМИТЪР ВОЕВ" на 7 юни

Фотограф: Marcus Hiersemann

Още: Класиците на японския психеделик рок Acid Mothers Temple в София на 25 май

"Всеки концерт на Putan Club е ритник в лицето на съвременната музика и индустрията. Те са бунтари не защото това е модерно, а защото това е тяхната същност. Несъгласие. Непокорство. Това е PUTAN CLUB" – Music & Riots (Великобритания)

"Еуфорична, метафорична оргия – с кървящи уши и културен шок. И последващо масово стълпотворение към щанда с мърч" – Astral Noize (Великобритания)

"Putan Club съществува, за да пресича граници, да разбива клишета, да раздвижва съвести, да събаря догми, предразсъдъци и стандарти. Всеки техен концерт е манифест на дързост и свободолюбие, в който буквално въвличат публиката в буря, на която е трудно да останеш безразличен. Дуо от Франция и Италия – но в същността си глас на целия свят. От рок до техно, джаз, авангард, пънк, уърлд мюзик – те превръщат всяка своя поява във вирусно, заразително преживяване" – "Loud! Magazine" (Португалия)

Още за концерта

Концертът на Putan Club в "Паве" на 24 май се организира от самите тях с помощта на "солунските двама братя на българския ъндърграунд" Иван Хадживеликов (Comet City, Stretch) и Цветан Цветанов ("Аларма Пънк Джаз", БНР) – тандем, на който дължим не един и два ключови за софийската (а понякога и за пловдивската) сцена концерти – тези на The Comet Is Coming, Soccer96, The Brother Moves On, Теон Крос, Valia Calda, Сибусиле Каба... За мощен откриващ сет хедлайнерите избраха пост-сайбър-пънк артиста Mei, впечатлил ги с артистизма и посланията си миналата година и участвал по-рано тази година на два изключителни концерта на "Аларма Пънк Джаз" заедно с японците heavenphetamine по-рано тази година.

БИЛЕТИ за концерта има в системата на ЕpayGo и на касите на EasyPay. Цената в момента е 25 лв. На входа на клуба в събота вечер ще са по 30 лв.

Програмата за съботната вечер (24 май) по часове е следната:

20:00 ч. – отваряне на вратите

21:15 ч. – MEI

22:00 ч. – Putan Club