Белослава представя нов сингъл на специален концерт на 21 декември

Един от най-нежните гласове на съвременната българска музика - Белослава, ще представи за пръв път пред публика най-новото си парче "Харесвам те" в компанията джазмените JP3 и Mr. Moon в навечерието на коледните празници. Билетите за ексклузивния концерт на Белослава вече могат да бъдат намерени тук.

Аристократичният Военен клуб на жълтите павета ще засияе в присъствието на Белослава. Култовата за софийския културен живот сграда на Военния клуб ще се превърне в сцена за Белослава и брилятните музиканти от JP3 - Jivko Petrov Trio, a soul, disco и фънк диджеят Mr. Moon ще се погрижи за музикалното оформление преди и след концерта.

Изяществото на Военния клуб ще се слее с магичния глас на Белослава за един наистина специален концерт на 21 декември.

Трилогията на Белослава

2024 г. донесе на любителите на творчеството на Белослава куп приятни моменти, включително два чисто нови сингъла. "I Will Be There for You", чийто клип беше заснет изцяло аналогово на KODAK Motion Picture film, ни пренася на далечен ветровит остров. Второто парче "Душата ми" ни разказва за дълбочината на собствените ни души и как да се обръщаме към тях. Третото и последно парче "Харесвам те" от трилогията предстои да излезе декември месец с официална премиера пред публика на 21 декември.

