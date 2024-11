Бионсе с 11 номинации за наградите "Грами", Тейлър Суифт е с 6

Певицата Бионсе ще бъде големият фаворит за следващата церемония по връчването на наградите "Грами" - наградите на американската музикална индустрия през февруари 2025 г. - с номинации в 11 категории за албума си "Cowboy Carter". Той е почит към афроамериканските корени на кънтрито, съобщиха от Академията за звукозапис, цитирана от АФП.

С 11 номинации Бионсе изпреварва Чарли ХСХ, Били Айлиш, Кендрик Ламар и Пост Малоун - с по 7 номинации, а след тях се нареждат Сабрина Карпентър, Чапъл Роан и Тейлър Суифт, които получиха по 6.

