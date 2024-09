Наградите за кънтри музика тотално пренебрегнаха новия албум на Бионсе

Бионсе не получи нито една номинация на 58-ото издание на наградите на Кънтри музикалната асоциация, въпреки че албумът ѝ "Cowboy Carter" се превърна в културен феномен при излизането си тази година.

Липсата на "Cowboy Carter" сред номинираните беше фрапираща: "Texas Hold 'Em" - първият сингъл от обширния ѝ албум, се изкачи до върховете на класациите, включително и в кънтри класацията, а албумът беше признат за хит. "Cowboy Carter" на Бионсе е откровена ода за южните ѝ корени в САЩ, разтърсващо шоу, което е и важен урок по история за черната линия на кънтри музиката. Тя превежда слушателите през еволюцията на кънтрито от афроамериканските спиричуъли и мелодиите за цигулка до жените пионери.

Снимка: Getty Images

Кои са номинирани

Морган Уолън - противоречивата кънтри-поп певица, която постигна огромен успех в стрийминга, получи най-много номинации - седем, включително за престижната титла "Изпълнител на годината", предаде АФП. Крис Стейпълтън и Коди Джонсън получиха по пет номинации.

Лейни Уилсън събра четири, както и Пост Малоун, който тази година премина към кънтри от своя войнстващ рок-рап. В сингъла му "I Had Some Help" участва Wallen, а номинациите му изведоха този изпълнител в челото на класацията.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 ноември, съобщава БГНЕС.

