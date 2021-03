"Blinding Lights" на The Weeknd стана "Дигитален сингъл на 2020"

Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) обяви песента "Blinding Lights" на The Weeknd за победител в официалната класация на музикалната индустрия "Дигитален сингъл на 2020 година" (IFPI Global Digital Single Award), съобщава Българската Асоциация на Музикалните Продуценти (БАМП), национална група на IFPI.

Тази традиционна годишна класация на IFPI представя най-успешните сингли в световен мащаб на база резултати в различните дигитални формати на потребление – от даунлоуд до стрийминг чрез абонамент или чрез услуги, подкрепени от реклама. "Blinding Lights" е вторият сингъл от четвъртия студиен албум "After Hours" на канадския певец, автор и продуцент The Weeknd, който излезе през март 2020 година. Парчето постигна впечатляващ комерсиален успех и зае първото място в музикалните класации на над 30 страни, подхранвано от вайръл денс предизвикателство, тиражирано в платформата TikTok и поредица разтърсващи рекорди. Попадаше редовно в Топ 10 и Топ 5 на седмичните класации за сингли на Billboard - Hot 100.The Weeknd е в Тop 10 на класациите на IFPI за "Глобален артист на годината" за четвърти път в рамките на последните пет години и зае #4 в тазгодишния чарт на индустрията, обявен наскоро. Това е и най-доброто му представяне в тази класация до момента.Песента попада за втора поредна година в Топ 10, като сериозно подобри своето миналогодишно класиране – нещо, което до момента се бе случвало единствено през 2018 г. със сингъла на Ед Шийрън - "Perfect". Roddy Ricch и неговият сингъл "The Box заеха #3 в класацията. Roddy Ricch е основен изпълнител в още една песен от Топ 10 – "ROCKSTAR", заемайки #8 заедно с дебютантката DaBaby, като така стана единственият артист досега с две представяния в челото на тази престижна класация.1. The Weeknd - "Blinding Lights",2. Tones and I - "Dance Monkey" 3. Roddy Ricch - "The Box" 4. SAINt JHN - "Roses"5. Dua Lipa - "Don't Start Now" 6. Future (feat. Drake) - "Life Is Good"7. Xiao Zhan - "Made To Love" 8. DaBaby (feat. Roddy Ricch), "ROCKSTAR" 9. Billie Eilish - "bad guy" 10. BTS - "Dynamite"