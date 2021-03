BTS бяха обявени за Глобален Артист на 2020 г. от IFPI

Международната федерация на звукозаписната индустрия – IFPI, обяви победителите в надпреварата за най-добре продаван артист през 2020 г. Това са корейските суперзвезди от момчешката група BTS, които оглавиха тазгодишната класация на музикалната индустрия с постигнати най-добри тиражи в световен мащаб, както при продажбата на физически носители, така и като дигитално потребление.

Обявяването на носителите на наградата „Глобален артист за 2020“ беше кулминацията във възходящото паралелно оповестяване чрез Twitter и Instagram на Топ 10 от най-добре продаваните артисти за изминалата година в световен мащаб. IFPI Global Artists’ Chart е една от трите официални класации на музикалната индустрия и нейната световна организация, която проследява цялостната верига от продажби на записана музика по целия свят във всички възможни формати, от стрийминг до винил. BTS оглавяват тази класация, след като завършиха втори през 2018 г. и седми през 2019 г. Това престижно отличие се присъжда за първи път на корейски изпълнители и на артисти, които изпълняват предимно песни на език, различен от английския.Наградата на IFPI увенча една изключително успешна година за 7-те талантливи момчета от BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V и Jung Kook), с множество нови релийзи на албуми и рекордни продажби. BTS направо завладяха музикалния свят през 2020 г., като поднесоха на феновете възможност за бягство чрез музика от безпрецедентните проблеми на изминалата година. Албумът "Map of the Soul: 7", който излезе през февруари 2020 г., бе с най-много предварителни поръчки в историята до момента и бързо достигна #1 на музикалните класации в над 20 страни. Версията на албума на японски език: "Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~" излезе през юли 2020 г. и за два дни надмина 500 хиляди продадени копия, превръщайки се в най-добре продавания албум на изпълнители от мъжки пол в Япония. BTS приключиха своята невероятна година с издаването на албума "BE" (Deluxe Edition) през ноември в отговор на пандемията COVID-19, с водещ сингъл "Life Goes On", който достигна до първото място в музикалните класации на три континента.Франсес Муур, Главен изпълнителен директор на IFPI, каза в тази връзка: "BTS е глобален феномен. Артистите имаха поредната изключителна година, с три нови албума. Те демонстрираха непрекъсната способност да споделят по креативен и вълнуващ начин своята история с феновете от цялото земно кълбо. BTS наистина показаха, че силата на музиката е в радостта и щастието, които тя носи на хората по целия свят".1. BTS 2. Тейлър Суифт 3. Дрейк4. The Weeknd 5. Били Айлиш6. Еминем 7. Post Malone 8. Ариана Гранде 9. Juice WRLD 10. Джъстин Бийбър