"Най-стойностното културно събитие в София": A to JazZ с епичен финал (СНИМКИ)

С артисти от четири континента, над 50 хиляди посетители и мощна общностна енергия, A to JazZ 2025 затвърди позицията си като едно от най-значимите културни събития в страната. Фестивалът отново доказа, че едно музикално събитие може да бъде явление с дълбоко социално, културно и икономическо значение. Тазгодишното издание подчерта още по-ярко значението на A to JazZ за града, придавайки европейски облик, усещане за принадлежност и самочувствие на София. Хиляди почитатели и посетители изтъкнаха A to JazZ като „най-стойностното културно събитие в града“, което „събира всички приятели и познати на едно място”, предлага “най-богата културна програма и световна музика у нас“, „ възпитава деца и млади хора в различна естетическа и културна среда” и “създава дух на общност и заедност”.

Богата културна програма

Фестивалът привлече най-ярките звезди от съвременната световна джаз сцена – Keyon Harrold, Kennedy Administration и Adi Oasis – които не само впечатлиха публиката със своите концерти, но и не скриха възторга си от атмосферата и организацията. „We’ll be back. We love you, Sofia!“ споделиха те в социалните мрежи и на живо от сцената.

Богатата културна програма превърна София в сцена на 24 концерта с изпълнители от цял свят включително България, САЩ, Австралия, Нидерландия, Испания, Португалия, Унгария, Турция, Гърция и други, допринасяйки за културното обогатяване на обществото и града. Над 30 международни делегати - професионалисти от музикалната сфера, сред които артистичните директори на фестивалите North Sea Jazz (Нидерландия) и Mad Cool (Мадрид) гостуваха на международната шоукейс програма и конференцията Music Talks, за да дискутират с местни организатори, творци и културни мениджъри ключови тенденции в индустрията. Съпътстващата програма включи отново образователна сцена за деца A to JazZ Kids, музикалната йога закуска със специален гост Ник Хобс, както и лудешките джем сешъни, в които се включиха самите хедлайнери и се надсвирваха с младите български музиканти.

Освен музикално събитие, A to JazZ е и модел за съзнателно отношение към градската среда. Специално изградената за фестивала водна станция се превърна в абсолютен хит, предоставяйки свободен достъп до свежа питейна вода за всички посетители. В духа на кръговото използване на ресурси, иновативното решение обедини грижата за хората и парка, събирайки остатъчната вода през деня в резервоар за поливане на тревните площи след края на всяка фестивална вечер. Водната станция е и символичен пример, че с общ език между експерти, граждани и институции може да се намерят устойчиви решения за благосъстоянието на гражданите, кучетата и всички, които посещават и обичат този парк.

Системата за многократни фестивални чаши с депозит пък спести над половин тон пластмасов отпадък на София, а разделно събраните отпадъци са близо 4.5 тона. Кампанията за устойчиво придвижване, започнала седмици преди фестивала, също даде резултат: хиляди дойдоха пеша, с метро или с велосипеди, които оставяха на фестивалния велопаркинг. Така околните паркоместа останаха почти неизползвани – рядко наблюдаван феномен при събитие от този мащаб.

След емоционалния финал на тазгодишното издание, пред фестивала стои един ключов въпрос – ще може ли да продължи да съществува на своето естествено място в Южен парк 2, там където събитието и хиляди деца пораснаха заедно? За 14 години A to JazZ създаде истинска градска общност - от публика и артисти, до доброволци, институции, медии, инфлуенсъри, граждански и бизнес организации. Тази мрежа не просто съществува, а изразява воля за културен живот с достъп до световната сцена и утвърждаване на града ни като истинска европейска столица пред света. За събития, които съчетават творчество, устойчивост и обществена полза. За град, в който подобни инициативи не са изключение, а норма.

В закриващата вечер фестивалът обяви датите за 15-тото си юбилейно издание от 2 до 5 юли 2026 г. Остава въпросът - ще продължи ли A to Jazz ритъмът да звучи в сърцето на София.