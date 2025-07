Soulfly с лятна метъл вакханалия в София (СНИМКИ)

Има някаква необяснима сила, която призовава безпощадно "племето" всеки път, когато Макс Кавалера стъпи на българска земя. Независимо в каква конфигурация дойде - с Cavalera Conspiracy или ще забие със Soulfly - резултатът е един: винаги публиката знае, че я чака ударно шоу и много куфеене. Точно това се случи и на концерта на 8 юли в "Маймунарника", организиран от Blue Hills, където в рамките на няколко часа жегата в София стана още по-мощна, но и много по-приятна. Точно както умеят Кавалера и компания.

Фотограф: Румина Георгиева/Licata.bg

Но всичко започна с подобаващ български съпорт от Urban Grey. Бандата се радваше на екзалтирана и вярна публика, която ритмично прииждаше. Всеки един от нас добре загря вратната област, за да се подготви за кулминацията. Българската група изсвири някои от най-известните си парчета, а с мегафона Добромир Ганчев - Добата дирижираше тълпата, както само той си може. След кратък и стегнат сет Urban Grey направиха традиционното си селфи с публиката и завършиха изпълнението си. Дойде време за кратка почивка за възвръщане на силите и набавяне на жизненоважни течности.

Лятна метъл вакханалия

Фотограф: Румина Георгиева/Licata.bg

Без излишно чакане и церемониално протакане Макс Кавалера, Зайън Кавалера, Майк ДеЛеон и басистът Чейс Брайънт (който се присъедини към бандата специално за настоящото им европейско турне "Spirit Animal") започнаха ударно концерта си със "Seek 'n' Strike" и "Prophecy", като хвърлиха публиката в метъл торнадото на Soulfly.

Последваха класики като "No Hope = No Fear", "Downstroy", "Fire" и "Porrada", както и задължителната "Back to the Primitive". Както ни беше обещано, чухме и "Superstition" - водещото парче от последния засега албум на групата "Totem", но основното съдържание в сетлиста бе от дебютния албум от 1998 г. "Soulfly".

Фотограф: Румина Георгиева/Licata.bg

Малко преди финала на вечерта Макс Кавалера разкри, че ден по-рано, когато групата пристигна в България, Soulfly са заснели клип към едно от най-новите си парчета. За финал на вечерта чухме "Pain" и "Jumpdafuckup" в комбинация с "Eye for an Eye", с което групата каза "чао" на българската публика, макар че, убедена съм, съвсем скоро ще ги видим отново.

Защото вярното "племе" в България е винаги готово за метъл вакханалия с марката "Кавалера" и всеки път попива жадно проповедите от сцената. До нови срещи, Макс!

А още впечатляващи кадри от концерта на Soulfly и Urban Grey, както и запечатани емоции на публиката ще откриете в специалната галерия на нашите приятели от Licata.bg.

Автор: Неда Ковачева