Captain Hollywood Project се присъединява към SPICE Music Festival 2024 в Бургас

Тони Доусън – Харисън, известен като Captain Hollywood, е един от първите брейкденс артисти в Европа, успял да достигне първите места в класациите като самостоятелен артист, без каквато и да е помощ от звукозаписна компания. Музикант, рапър, певец и продуцент, той е създател на световни хитове като "More&More", "Only With You", "All I Want" и "Impossible", които и до днес са неизменна част от музикалната сцена и класациите с музика от 90-те.

Като продуцент и хореограф Тони Доусън работи със световноизвестни артисти като Ol' Dirty Bastard (Wu-Tang Clan), Crazy Bones (Bone, Thugs&Harmony), Ник Картър (Backstreet Boys), DJ Bobo, Haddaway, Turbo B и много други.

В Бургас Captain Hollywood Project пристигат с новото лице на групата Рей Томсън - истинска находка за Captain Hollywood Project, подбран и обучен специално за проекта. Освен невероятен шоумен, Рей е и професионален Tae Бo треньор – атрактивна комбинация, която ще видим на сцената на SPICE Music Festival.

Какво да очакваме от SPICE Music Festival

"2024 г. ще бъде вълнуваща година за Captain Hollywood Project с нова енергия и атрактивно шоу, което представя емблематичния ни стил от 90-те", заканват се артистите, които ще се качат на една сцена в Бургас заедно с E-Type, 2 Unlimited, Haddaway, Fragma, Gareth Gates, John Newman, Panjabi MC, David Tavare, Italo Brothers, Evi Goffin ex-Lasgo, Groove Coverage, KLF feat. GODDESS, Wanda Dee.

Билети за SPICE Music Festival 2024 могат да бъдат закупени онлайн от Ticket Station Bulgaria, както и в магазини "На Тъмно". С оглед запазване комфорта на всички посетители и продадените до момента двудневни билети, еднодневните ще бъдат ограничени до 1000 бр. на ден. Не губете време, гарантирайте си място на SPICE Music Festival още сега.

