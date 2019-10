De Staat с участие в Sofia Live Club

Белгийците Shht ще подгряват алтернативната рок банда на 27 октомври

Алтернативната рок банда De Staat пристига в България за да представи най-доброто от динамичната си дискография. Познатите с масивния си сингъл „Kitty Kitty” ще се качат на сцената на Sofia Live Club по покана на Reel Feel, които обещават едно нетипично изживяване с пулсиращата музика на холандския колектив. Вечерта на 27 октомври ще открие Shht – белгийската банда, която винаги изненадва публиката. De Staat е хамелеон. Нетипична, пулсираща банда, в която се усеща влиянието на всички от Talking Heads, Rihanna и Nine Inch Nails до Radiohead, Michael Jackson, Run-DMC и Soulwax. Те не се страхуват да излязат от границите на рок жанра. Банда, за която няма „кутия“ и единственото, което преследва е опияняващата смесица от стилове. Масивният им сингъл Kitty Kitty е най-добрият пример за това. Лабиринт от емоции, електронна бас-линия, в които се преплитат теми от глобалната политическа сцена. „До голяма степен тази песен е свързана с пристигането на Тръмп. Това е сбор от думи и изречения, които просто изникваха в главата ни по време на политическата кампания – става дума за създаването на групи в обществото и съществуването им в собствен балон“ – споделя групата.“Kitty Kitty” е последвана и от песента „I Am Out Of Your Mind”. Едно от най-шумните им, гръмки парчета досега. Идеално допълнение за вечерта са белгийците Shht, които, също като De Staat, трудно могат да бъдат поставени в рамка. Те са нещо като космически рок за нашето поколение, представяйки редица модерни и дигитални идеи на публиката. На 27 октомври феновете ще имат удоволствието да чуят дебютния албум на Shht - “Love Love Love”, който предстои да излезе един ден преди участието им в Sofia Live Club. Вдъхновени от артисти като Mr. Oizo, Kanye West, The Beatles, Ariel Pink и други, Shht дават най-доброто от себе си в този албум, обхващайки теми като екзистенциализъм, вселената, религията и животът в целия му абсурд.През последната година Shht си създадоха име благодарение на заразителните им участия на живо. С „Love Love Love” момчетата показват, че са готови да пренесат уникалната си енергия от сцената в студиото, докато в същото време се опитват да запазят абсурдното, странното и изненадващото в себе си. Bандата Shht ще видим на 27 октомври в Sofia Live Club в пълен състав - Michiel Renson, Mathijs Steels, Wouter Van Asselbergh, Nathan Ysebaert и James de Graef. Веднага след тях на сцената ще излязат музикантите от De Staat - вокалистът Torre Florim, Vedran Mircetic (китара), Jop van Summeren (бас китара), Rocco Hueting (клавиши) и Tim van Delft (барабани).