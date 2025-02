Доминик Милър с нов концерт в България на 8 май

Виртуозният китарист Доминик Милър, отново пристига в България за специален концерт на 8-и май в SOFIA LIVE CLUB. След няколко впечатляващи концерта пред българската публика, именно в клуба, в който започна музикалното му пътешествие у нас, Милър ще зарадва публиката с песни от последния си албум "Vagabond", най-доброто от собственото си творчество, подбрани кавъри и незабравими композиции от съвместната му работа със Стинг.

На 8 май в SOFIA LIVE CLUB Доминик Милър ще излезе на сцената заедно със своя звезден състав Зив Равиц на барабани, Джейсън Ребело на пиано и Никола Физман на бас. Билети за събитието, могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM и партньорските каси на цена от 50 лева. В деня на концерта и на място цената ще е 60 лева.

Още за Доминик Милър

Освен че е неизменна част от бандата на Стинг вече повече от три десетилетия, Доминик Милър има и успешна солова кариера с 12 издадени албума. Роден в Буенос Айрес в семейство с американски и ирландски корени, той завършва престижните музикални училища Berklee College of Music в Бостън и Guildhall School of Music в Лондон. Неговият талант го превръща в един от най-търсените китаристи в света, а сред артистите, с които е работил, са Фил Колинс, The Chieftains, Кейти Мелуа, Брайън Адамс, Питър Гейбриъл и Тина Търнър.

Фотограф: Christoph Bombart

Като съавтор на хитовете "Shape Of My Heart" и "La Belle Dame sans regrets", Милър оставя силен отпечатък върху някои от най-емблематичните песни на Стинг. Сега той представя "Vagabond" – албум, записан в Южна Франция с виртуозни музиканти като Зив Равиц (барабани), Никола Физман (бас) и Якоб Карлсон (пиано). В този проект Доминик Милър вплита джаз, поп, акустик фолк, съвременна класическа музика и латино влияния, създавайки уникално звучене, което трудно се побира в жанрови рамки.