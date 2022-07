Два исторически дни дадоха началото на Hills of rock в София (СНИМКИ)

Два дни, които със сигурност ще останат в дълго в историята на фестивалите в България, белязаха началото на една нова традиция - Hills of Rock - Sofia Edition. Това не означава, че Hills of Rock няма да се провежда в Пловдив, а напротив – от тази година феновете на тежката музика в България ще имат възможността да присъстват на 2 рок събития.

Тази година софийското издание се проведе на 2-ри и 3-ти юли в парка до Летище София, като локацията се оказа много подходяща за подобен тип събития, може би само с уговорката, че от Метрополитен трябва да се постараят допълнително и всички фенове да имат възможността да използват близкото метро, за да могат феновете да се приберат след шоуто на хедлайнерите. Извън това, Hills оf Rock може да се похвали и с перфектната организация, голям избор на храна и напитки, какъвто рядко може да се види у нас, игри с феновете, както и достатъчно тоалетни - феновете на тази музика знаят защо го споменаваме.

Първи ден

Първия фестивален ден стартира с гръцката рок банда Koza Mostra, а след тях последваха нидерландците Bazookas, докато тълпата все още се събираше. Ударното подгряване на тълпата продължи с момчетата от Sisters оf Mercy, които вече са свирили пред българска публика.

След това Dubioza Kolektiv показаха защо са една от любимите групи на феновете на балкански рок, ска, реге етно микс. Те не просто вдигнаха на крак, а хилядите фенове буквално излетяха във въздуха от парка до летището.

Сетлистът им започна с "U.S.A.", последвана от "Volio BiH", "Minimal", актуалния сингъл "Bubrezi" и класиката "Euro Song". Изпълнението продължи с други любими хитове като "Free.mp3 (The Pirate Bay Song)", "Take Мy Job Away" със специалното "участие" на робота Robby Megabyte; "Space Song". Финалът, разбира се, е за хита "No Escape (From Balkan)".

След кратка почивка дойде време за рокаджиите от Placebo. Преди излизането им, на видеостената зад сцената се появи съобщение, което моли феновете да не снимат по време на изпълнението на групата, тъй като тя иска да им представи нещо уникално и незабравимо.

На 2 юли 2022 г. Placebo пяха предимно актуални песни - Never Let Me Go (2022), и само няколко хита в сравнително краткия концерт. Running Up That Hills сложи точка на петото участие на бандата у нас, което почти буквално хипнотизира хилядите им фенове, дошли да се насладят на неповторимото шоу, което бандата всеки път представя.

Втори ден

Стартът на втория ден от първото издание на фестивала беше даден от единствената българска група в лайъп-а – огромните Odd Crew. В края на май те пуснаха новия си албум „Dark Matter (Part I)“, a въпреки ранния час те докараха много фенове пред сцената. Не липсвахаи хитове, сред които "A Bottle Оf Friends", с която групата благодари на организаторите за свършената работа, както и "I Ain't Losing Myself".

Градусът продължи да се покачва с джипси пънк бандата Kultur Shock, една от традиционно любимите групи на българската публика. След кратка преорганизация, сцената беше отстъпена на Solence. Бандата, която беше лично избрана от хедлайнерите Five Finger Death Punch да се включи в Hills of Rock Sofia. Те бяха и приятната изненада на вечерта с перфектните си изпълнения и сценично поведение.

С падането на слънцето дойде време за тежката артилерия. Ill Nino буквално разтресоха сцената със своето неповторимо присъствие. Групата демонстрира своите корени, както и нюметъл звученето си. Двамата допълнителни перкусионисти показаха нещо разлино както за гледане, така и за слушане.

След това дойде моментът за обожаваните от българската публика Five Finger Death Punch. С фронтмена си Айвън Муди те не оставят равнодушни дори феновете, които гледат с едно наум изпълненията на бандата след трусовете и напусналите членове в последните години.

Около 23.25 ч. на преобразената сцена шоуто започна с "Inside Out", "Trouble" и "Jekyll And Hyde". Муди не спира да се раздава, сменя тоалет след тоалет и изглежда в прекрасно настроение. Постоянно комуникира с феновете, сновящ от единия до другия край на сцената. Разбира се, в репертоара бяха и по-бавни парчета като кавъра "Bad Company" на едноименната банда, акапелна версия на "Far From Home" от албума "War Is The Answer", както и посветената на американските войници "Wrong Side Оf Heaven" от албума "Got Your Six". Те са последвани от "Burn it Down", "Burn MF". Финалът, който никой от хилядите фенове не искаше да идва, беше даден с The Bleeding около 00:50ч. Всички членове на бандата остават да поздравят феновете, като поне десетина минути, докато от колоните звучат кавърите "House Оf Тhe Rising" и "Blue Оn Black".

Организаторите вече обявиха в продажба билети за следващото издание на Hills of Rock в София, които се продават и на промоционални цени. Въпреки че емоцията още ни държи, Hills of Rock Sofia Edition 2022 вече е в историята и можем да се концентрираме върху очаквания с огромен интерес рок фестивал на Гребния канал в Пловдив. Там хиляди рок фенове ще се насладят на групи като Slipknot, Sabaton, Mercyful Fate, Behemoth, Testament и още десетки други изпълнители от цял свят, които ще радват родната публика на 3 сцени, цели 3 дни!