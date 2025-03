Enigma идват със светлинно шоу, хор и танцова група

Original Enigma Voices звучи в София в съпровод на хипнотизиращ хор, танцова трупа и магично светлинно шоу, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises. По думите им двучасовото изживяване на 12 март ще вдъхне нов живот на най-големите хитове на формацията и ще потопи публиката в автентичния звук, който направи проекта глобален феномен. Припомняме ви, че концертът е в зала 1 на НДК. Това е второ посещение на Enigma у нас, но този път формацията идва с изцяло нова визуална и музикална концепция.

Нова глава в историята на Enigma

"Върнахме се към същността на музиката на Enigma - нейната мистична и атмосферна природа - след като осъзнах, че предишните продукции на живо не улавяха напълно душата на тези композиции. Чрез "събличане на излишния шум" се върнахме към корените на това, което направи Enigma толкова необикновена. И така отворихме нова глава", разказват от екипа на Enigma.

Enigma е музикален проект, създаден през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Сред албумите на групата са "MCMXC a.D.", "The Cross of Changes", "Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!". Вокалисти са Ейнджъл Екс (Angel X) и Фокс Лима.

Билети за концерта все още може да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim и Bilet.bg.

