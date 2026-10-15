ERASERHEAD - Xiu Xiu - за пръв път в България

На 31 януари 2027 г. Xiu Xiu представят в Топлоцентрала новия си албум, посветен на режисьорския дебют на Дейвид Линч. "- Вярва ли ви се или не, Eraserhead е най-спиритуалният ми филм. -Какво значи това? Можете ли да разясните? - Не." - Дейвид Линч.

В историята на музиката има изключително малко примери за опити да се пресъздаде визуален свят, които не само успяват, но и изглеждат сякаш винаги са били там. Те не се превръщат в закачен и дистанциран превод на нещо, което е по-добре завинаги да остане самостоятелно, а успешно развиват и вървят заедно с първоначалното произведение.

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Xiu Xiu вече успяха да направят именно това с албума си "Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peaks". Издаден през 2016 г. с благословията на Дейвид Линч и Анджело Бадаламенти, той не е случайно събитие, а естествено продължение на дългогодишното влияние на Линч върху музиката и артистичния свят на Джейми Стюарт. След кончината на великолепния режисьор Xiu Xiu получават предложения да възродят концертния проект, прекратен през 2018 г. Вместо това решават да навлязат още по-надълбоко - до най-съкровения за Линч филм. И вместо просто да направят своя поглед към музиката видим, създават изцяло нова звукова палитра, придружена от безскрупулен визуален свят. "Ако "Eraserhead" е планета, ние сме същества, израснали на планетата "Eraserhead", казва Джейми Стюарт е интервю за "Kıyı Müzik" на 3 октомври 2025 г.

Eraserhead Xiu Xiu е ново концертно произведение с придружаващ филм и пълноформатен албум. Вдъхновени от оригиналния звуков дизайн на Дейвид Линч и Алън Сплет, Xiu Xiu използват теренни записи, специално изработени инструменти, орган, модулни синтезатори, вокали, светлина и електрически смущения, за да изградят собствена интерпретация на странната емоционалност, противоречивата сексуалност и неотстъпния мрак на филма.

Това не е концертно пресъздаване на оригиналния саундтрак. Стюарт и Анджела Сео изпълняват една продължителна, приблизително 45-минутна композиция, чиито визуализации са създадени специално за музиката. Проектът разширява естетиката на "Eraserhead", вместо да се опитва да я възстанови.

Концертните отзиви вече описват преживяване, което се намира по-близо до звукова и видеоарт инсталация, отколкото до традиционен концерт. В рецензията си за представянето в Бруклин Emily Colucci от "Filthy Dreams" пише: "Нито едно гледане не ме е накарало да оценя филма повече, отколкото след концерта на Xiu Xiu."

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Това е Xiu Xiu - Eraserhead, който ще имаме привилегията да видим и чуем в пълния му блясък само дни след годишнината от смъртта на Дейвид Линч. Билетите са на промоционална цена от 20 евро до 19 октомври, като след това тя ще се покачи на 25 евро.

Концертът се осъществява с финансовата подкрепа и помощта на Министерство на културата, като същото е финансирано от Културния календар на Министерството на Културата по проект и сключен Договор № РД11-06-139/02.10.2026 г.