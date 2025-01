Отиде си големият режисьор Дейвид Линч

Режисьорът и сценарист Дейвид Линч , който радикализира американското кино с мрачна, сюрреалистична художествена визия във филми като „Синьо кадифе “ и „Мълхоланд Драйв“ и сериала „Туин Пийкс “, почина 78 години.

Това съобщиха близките му в неговия профил във Фейсбук.

Линч разкри през 2024 г., че е бил диагностициран с емфизем след цял живот пушене и вероятно няма да може да напуска дома си, за да режисира повече.

"С дълбоко съжаление ние, неговото семейство, съобщаваме за кончината на човека и художника, Дейвид Линч. Бихме оценили малко уединение в този момент. Сега, когато вече не е сред нас, в света има голяма дупка. Но, както би казал той: "Гледай поничката, а не дупката".

"Линч плете истории, не по-различни от тези на испанския си предшественик Луис Бунюел, които се развиват със собствената си непроницаема логика. След години, прекарани като художник и създател на късометражни анимационни филми и екшън филми на живо, Линч избухна на сцената с пълнометражния си дебют от 1977 г. „Eraserhead“, ужасяваща творба с черен хумор, която се превърна в смущаваща част от среднощните филми. Неговият открит и безкомпромисен стил бързо спечели вниманието на холивудската и международната киноиндустрия", писа по повод кончината му авторитетното издание Variety.

Той е нает от продуцентската компания на Мел Брукс да напише и режисира „Човекът слон“ - дълбоко въздействаща драма за ужасяващо деформиран шоумен във викторианска Англия, който се превръща в национална знаменитост. Филмът получава 8 номинации за „Оскар“, включително първата на Линч за най-добър режисьор.

Не толкова голям успех постига с адаптацията на мащабния научнофантастичен роман на Франк Хърбърт „Дюн“ от 1984 г. Продукцията, създадена с бюджет от 40 милиона долара по време на тригодишно усилено снимане, е колосален касов провал. Въпреки това Линч се възстановява след катастрофата с два филма, които определят зрелия му стил: „Синьо кадифе“ (1986 г.), плашещо пътешествие из психосексуалното дъно на малък американски град, и сексуално наситения, изпълнен с насилие „Диво сърце“ (1990 г.), отличен със Златна палма на филмовия фестивал в Кан.

През 1990 г. той прави революция в американската епизодична телевизия със сериала „Туин Пийкс“, който създава заедно със сценариста Марк Фрост. Седмичното шоу на "Ей Би Си", чието действие се развива в резултат на разследването на мистериозно убийство на гимназистка в дърводобивен завод във Вашингтон, се занимава със смущаващи, дотогава табуирани теми и превръща необяснимото в неизменна част от съвременната телевизионна история.

По-късно в кариерата си, във филми като „Изгубената магистрала“ (1997 г.), „Мълхоланд драйв“ (спечелил му наградата за най-добър режисьор в Кан през 2001 г.) и „Инланд Емпайър“ (2006 г.), Линч разгръща свръхгорещ стил, който се основава на сюжети, акцентиращи върху удвоени личности, необясними трансформации и шокиращи актове на насилие. Тихият, но причудлив „Историята на Стрейт“ (1999) напомня за по-сдържаната емоционална притегателна сила на „Човекът слон“.

Самият режисьор е последователно сдържан по отношение на подреждането на значението на творбите си за зрителите. В книжния сборник с интервюта „Линч за Линч“ (2005 г.) той разглежда енигматичната същност на творчеството си с писателя Крис Родли. Единствената по рода си кариера на Линч е оценена със специална награда (споделена с неговата постоянна звезда Лора Дърн) на наградите „Независим дух“ през 2007 г. и със „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция през 2006 г.

Когато обяви диагнозата си, режисьорът не скри, че дори и коронавирус или грип биха могли да са фатални за него. "Независимо дали ми харесва, или не, сега вече съм прикован към дома си", каза той пред Ройтерс.

"Трябва да призная, че се наслаждавах на пушенето и обожавах тютюна", признава Линч.

Още през 2022 г. той отказва цигарите и отбелязва, че е в добра форма за пациент, диагностициран с ефизема. "Благодаря на всички, които са загрижени за мен. Обичам ви. Дейвид", пише пък режисьорът в X.

