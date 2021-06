Expectations, Redound и Пустота ще свирят с Last Hope в „Метъл Фабрика“ на 9 юли

Българските хардкор лидери Last Hope ще имат специални гости за шоуто си на 9 юли в София. Това са Expectations, Redound и новата банда Пустота.

Концертът на четирите банди ще е на сцената на открито на „Метъл Фабрика“ на 9 юли, където преди година Last Hope направиха успешно запомнящо се шоу и сега се завръщат с удоволствие. Вратите отварят в 18.30, а билети Ранно Пиле на цена 15лв може да намерите онлайн тук: bit.ly/LastHope9July и на каса в магазини На Тъмно!

Expectations

Без да им спестяваме комплиментите, ще кажем, че Expectations са една от бандите-явление в родната хардкор сцена, с каквито тя може да се похвали. Фронтменът и групата му са от онези експресивни артисти, които не се плъзгат по повърхността, а обичат да задълбават в нещата. Техният пост-хардкор не просто следва световни образци, а търси, закача експеримента и така образът в огледалото на Expectations е автентичен, истински и болезнено искрен. През 2021г. бандата отбелязва 11 активни години на сцена, през което време е изнесла над 150 концерта в България и Европа и е издала три дългосвирещи албума и едно EP.

Redound

Знаете кои са Redound, нали!? Естествено, че знаете - репутацията на Redound върви преди тях. След има-няма две години нахаканата бийтдаун хардкор шайка ще удари 20 години от съществуването си, а толкова години на сцената са си вид „застраховка живот“ в тази игра. Не смейте да им казвате, че досега не сте били в някои от мелетата пред сцената, които се оформят, когато те забиват. Концертите им у нас, във всички съседни нам държави, както и представянията им на лайвове и фестивали в западна Европа, заедно с трите им дългосвирещи албума и няколкото сплита и начина, по който са случени те, са точно това, което прави една банда достойна за уважение. Тази есен групата ще издаде четвъртия си албум, озаглавен Thru Adversity. Две парчета от него вече могат да се слушат по стрийминг платформите, а именно „Servant“ и „Смазвай“. „Смазвай“, която е с рапъра Жлъч и се появи в края на миналата година като първи сингъл от предстоящия нов албум, е с видео клип. Само гледайте този клип:

и няма да имате повече въпроси. А сега си представете тази брутална колаборация на живо... Честито! Ще гледате Redound, чиято последна изява на живо беше в края на 2019г., а отгоре на това Жлъч ще излезе с тях като специален гост, за да изпълнят заедно „Смазвай“ за първи път на живо.

Четвъртата група е Пустота, за която ни е съобщено, че свири емоционален хардкор / скриймо. Създадена в тегавата тишина на настоящата година, групата е готова да раздере мрака с емоционално избухване на първия си истински концерт. Но това реално ще е третото излизане на момчетата пред публика, като предните две са тайни лайвове на тайни локации. Ако все пак сте сред онези, които са присъствали на тях, тогава знаете как една банда може „да опитоми по-тъмните нюанси на емоционалния хардкор“. За протокола, Пустота е съставена от бивши членове на Expectations, It is good that we never met и Cold hate. За трите месеца откакто ги има, вече са в процес на записване на първата си плоча, като се очаква тя да излезе до края на годината. Любопитството ни към тази, обвита в мисетрия нова формация, се покачва... Но потрайте още малко - остават броени дни!

Сцената на Метъл Фабрика е разполажена в двора на Фабрика 126, която се намира на бул. “княгиня Мария Луиза“ 126, като до входа й е спирка “Мария Луиза” на метрото, спирка на трамваи 11 и 12, тролейбуси номер 1 и 5 и автобуси 77, 82, 26.